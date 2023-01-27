EYT pazartesi günü TBMM'ye sunulacak

Milyonları ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde mutlu sona ulaşıldı.

Emekli olmak için yaş sınırı bekleyen milyonlar emeklilik hakkı kazandı.

Söz konusu düzenleme tamamlanarak TBMM'de imzaya açıldı.

Pazartesi TBMM'ye sunulacak

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu imza süreci devam eden düzenlemenin pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.

"Ayrıntıları 11.00'de açıklayacağız"

Akbaşoğlu "Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda saat 11.00’de bir basın açıklaması ile EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiği ile ilgili, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız.”" dedi.

Maaşlar 1 Mart'ta yatacak

EYT düzenlemesi ile 9 Eylül 1999 tarihinden önce emekli olanlar için yaş şartı aranmaksızın emekli olmanın kapıları açıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pazartesi günü TBMM'ye sunulacak düzenleme kapsamında EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart'ta alabilecekleri bir Meclis süreci olacağını söylemişti.

Bilgin, EYT'nin kamuya maliyetinin 120 ile 150 milyar TL arasında değişebileceğini belirtmişti.

Ensonhaber