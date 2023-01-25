EYT düzenlemesi Meclis'te! İmzaya açıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemelerde sona gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemelere ilişkin bu hafta çalışmaların tamamlanacağını ve teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geleceğini belirtmişti.

Bu kapsamda AK Parti grubunda hummalı çalışmalar yürütüldü.

İmzaya açıldı

Son olarak, milyonların merakla beklediği düzenleme, Meclis'e gelerek AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı.

Düzenleme, imzaların tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

İlk maaş 1 Mart'ta

Türkiye'nin gündem maddesi haline gelen EYT'de yaş sınırlaması kaldırılmasıyla vatandaşlar derin bir nefes almıştı.

Maaşların ne zaman yatacağı da merak edilen konular arasında yer alıyordu. Bakan Bilgin, maaşlar için 1 Mart tarihini işaret etti.

2 milyon 250 bin kişi yararlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan EYT düzenlemesinden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

Teklif, 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanları kapsayacak. Kadınların 20, erkeklerin 25 hizmet yılı bulunması da şartlar arasında yer alıyor.

Ensonhaber