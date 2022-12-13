EYT düzenlemesi 2023'e kaldı!

2023 yaklaşırken, Türkiye'nin gündem başlıkları EYT ve asgari ücret...

Milyonlar gözlerini, yapılacak yeni düzenlemelere dikti.

1999 yılı öncesinde sigortası bulunan ve 5 bin prim gününü tamamlayan vatandaşlar, heyecanla emekli olmayı bekliyor.

EYT'liler için kadınlarda 48, erkeklerde 50-52 yaş sınırı şartı konuşuluyor.

EYT ocak ayında Meclis'te

Yeni yıl başında EYT'nin yasalaşma sürecine gireceğinin sözü verilirken, toplantılar da beraberinde geldi.

Edinilen son dakika bilgisine göre, AK Parti, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin, ocak ayında Meclis'te başlayacağını bildirdi.

Ensonhaber