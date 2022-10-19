EYT başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar..

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) gözü EYT şartlarında. Peki 2022 EYT şartları nelerdir? Başvurularda 3 ay şartı kalktı mı?

GÜNCEL 19.10.2022, 15:43 19.10.2022, 15:52
EYT başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar..

EYT başvuru şartları neler? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin detaylarının ortaya çıkmasıyla beraber merak edilen sorunun cevabı da netleşmeye başladı. İşte detaylar..

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

8 Ekim 1999'da yürürlüğe giren yasal düzenlemenin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için Meclis'e gelecek olan yeni yasal düzenlmeyle emeklilik yolu da açılmış olacak.

EYT düzenlemesine başvuru yapmak için ise çalışanların 8 Ekim 1999 öncesinde Bağ-Kur Emekli Sandığı ve SSK kapsamında sigorta kaydına sahip olmaları gerekiyor.

Emeklilik için sigortalılık süresi ve prim ödemelerini tamamlayan binlerce emekli, yaş koşulunun kaldırılmasını talep ediyor.

Yaş şartının tamamen kaldırılmasıyla birlikte 5400 prim günü olan Bağ-Kur'lular ve 3600 prim gününe sahip olan SSK'lılar erkek ise, 55 yaşında kadınsa 50 yaşında emeklilik hakkına sahip olacak.

Buna öre 8 Ekim 1999 öncesinde sigorta kaydı olan ve 3 bin 600 prim gününü tamamlayan SSK'lılar ile 5 bin 400 iş gününü tamamlayan Bağ-Kur'lular EYT düzenlemesine yasalaşmasının ardından başvurabilecekler.

Habertürk

Yorumlar (0)
19
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 10 15
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 10 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 10 11
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 11 9
18. Southampton 10 8
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5