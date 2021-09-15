Evin önüne park edenlere kötü mesaj ileten kadın!

Evin önüne park edilen araçlardan rahatsız olan Isparta'da yaşayan bir vatandaş evinin önüne komşularını rahatsız edecek bir pankart astı.

Halife Sultan Mahallesi 124. ceddede ikamet eden bir vatandaş evin önüne rahatsız edici bir pankart astı. Pankartta ise ''Bu evin önüne park eden şerefsizdir'' yazıyor!



Mahalle rahatsız olduğunu ve bu vatandaşla geçinemediklerini dile getirdi. Daha önce de 5 6 kişiyle mahkemelik olduğunu ve komşularıyla sıkıntısı olduğunu söylediler.



Mahalleninin dediğine göre '' Ablamız devamlı 'komşular yok balkona çıkıyor, yok dışarda duruyor' Yan tarafta Almanya'daki bir ağabeyimiz var onun kiracısı aracı park ediyor.'Neden benim evimin önüne park ediyorsun' gibisine kavga ediyor. Valilik emniyet ve zabıta' rahatsız eden bu şahıs ile sık sık sıkıntı yaşıyoruz. Komşuları da çok rahatsız yan apartmandaki komşusu balkona çıkıyor diye sitem gösteriyor. Belediyeden emekli bi ağabeyimiz vardı, rahat edeceği Çünür Mahallesi'ne taşındı ve hep bunun yüzünden taşındığını'dedi

Muhtar Veli İşlek dubalardan dolayı evin önüne park edilmeyeceğini belirterek'' Etraftakilere laf atmak için bir pankart yaptırmış. Aslında bu suç. Bu konuda gerekli müracaatımızı yaptık en kısa sürede sorunun tatlılıkla çözülmesini istiyoruz'dedi