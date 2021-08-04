Evi yananlara ne kadar kira ve taşınma yardımı yapılacak?

Orman yangınlarıyla birlikte onlarca köy yandı. Vatandaşlar yaşamlarını sürdürebilmek için devletin destek sağlayıp sağlamayacağını araştırmaya başladı. Peki, yangın bölgesindekilere kira yardımı ne zaman?

Yangın bölgesindekilere kira taşınma yardımı ne kadar? Yangında evleri yananlara ne zaman destek ödemesi verilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber’e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Hasar tespiti 33 mahallede yapıldı. 3 mahallede sürüyor. Yanan ormanlarımız, yeşil alanlarımız ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Evi yanan vatandaşlarımıza kira yardımının ilk ödemesi yapıldı. 50 bin TL'ye kadar taşınma yardımını da yapacağız. Zarar gören hayvanlar ve tarım alanları ile ilgili tespitler de sürüyor. Buradaki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı yaylalarda. 2 ay içinde köylerine göçecekler. 1 ay içinde tüm Alanya'da Akseki'de zarar gören yerlerde ev çalışmalarımıza başlayacağız. Daha güzel köylerimizi inşallah inşa etmiş olacağız. Tüm vatandaşlarımız besleyip büyüttükleri hayvanları onlar için de bizim için de çok kıymetli. İnanın çocukları gibi kıymet veriyorlar. Burada anıları var. Buranın yandığını görünce hepsi çok üzüldüler. Adımlarımızı hızlıca atınca devletlerine olan inançlarını da görüyoruz. Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor. Tüm destekleri bize veriyor. Tüm girişimleri yapıyoruz. Belki uykusuz kalıyoruz, belki 50 derece sıcaklıkla birlikte vatandaşlarımızla enkaz kaldırıyoruz, onların bize inançlarını görünce çok motive oluyoruz. Daha önce Artvin'de, Giresun'da nasıl yaraları sardıysak. Buralarda da aynı şekilde çalışarak yaraları hızlıca saracağız” dedi.