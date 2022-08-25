Evi olanlar dikkat! Emlak Vergisi için önemli olacak veri açıklandı! 2 bin 367 lira...

Evi olanları ilgilendiren ve emlak vergisinin belirlenmesinde önemli paya sahip olan veriler açıklandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde 2023 yılında geçerli olacak oranları açıkladı. Buna göre 1. sınıf inşaatın ortalama metrekare bedeli 2367 lira oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan emlak vergisi kanunu genel tebliğine göre, 2023 yılında uygulanacak binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri;

meskenlerde, lüks betonarme inşaat için ortalama 3,791 TL

sınıf betonarme inşaat için ortalama 2,367 TL

sınıf betonarme inşaat için ortalama 1,580 TL

sınıf betonarme inşaat için ortalama 1,119 TL olarak tespit edildi.

Tebliğ eki listeyle tespit edilen diğer ticari inşaat türleri hariç olmak üzere ticarethane ve işyerleri için inşaat metrekare maliyet bedelleri; lüks betonarme inşaat için 4,086 TL, 1. sınıf inşaat için 2,858 TL, 2. sınıf inşaat için 1,802 TL, 3. sınıf inşaat için 1,311 TL olarak belirlendi.