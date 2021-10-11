Evde Bakım Maaşları Ne Zaman Yatırılacak? Evde Bakım Maaşları Yatırıldı Mı?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? sorusu son günlerde yoğun olarak araştırılıyor. 8 Ekim tarihinin gelmesiyle evde bakım maaşı alanlar ağustos ayında yatırılacak evde bakım parası hakkındaki aramalarını yoğunlaştırdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere Evde bakım maaşı veriyor.



Evde bakım maaşı yatan iller belli mi 8 Ekim Evde bakım parası yattı mı SMS ile sorgulama



Bilindiği üzere evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor. Bakıma muhtaç, hasta ya da yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için evde bakım parası hasta bakan kişilere veriliyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ekim ayının ortası yaklaştıkça araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar evde bakım maaş ödemelerini SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.evde bakım maaşı

8 EKİM 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşının yapıldığı iller henüz netleşmedi. Maaş hakkı olanlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.

2021 yılının ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.

SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

kaynak:türkgün