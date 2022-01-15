Evde bakım maaş ödemeleri başladı

Evde bakım maaş ödemeleri bakıma muhtaçlar için her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Bu gün itibariyle ödemeler başladı.

GÜNCEL 15.01.2022, 09:38
Evde bakım maaş ödemeleri başladı

Bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların bakım masraflarını kolaylaştırmak adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları her ay hesaplara yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Bu nedenle 14 Ocak Cuma günü itibariyle henüz evde bakım maaşı yatan iller belli olmadı.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.

Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. 

Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor. Habertürk

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