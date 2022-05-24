Ev sahipleri dikkat! Son 8 gün kaldı: Emlak vergisinde 'yeni emekli' detayı

Ev, arsa, arazi, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği Emlak Vergisi’nde ilk taksit dönemi sona eriyor. 1 Mart itibarıyla başlayan ödemeler, 31 Mayıs’ta son bulacak yani son 8 gün kaldı. Muafiyet şartlarını taşımayan herkes Emlak Vergisi ödemek zorunda. Bu süre içinde ödemesini yapmayanlara gecikme durumunda yüzde 1,6 oranında faiz uygulanıyor. Posta'da yer alan haberde, ikinci ödeme dönemi ise 1 Kasım’da başlayıp, 30 Kasım’da son bulacak. İsteyen peşin ödeme de yapabiliyor.

DEĞERLER BELİRLENDİ

Emlak Vergisi’nde bu yıl 4 yıllık yeni döneme girildi. Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Geçen yıl takdir komisyonları toplanarak 2022-2025 yıllarında geçerli olacak yeni değerleri belirledi. 2025 yılına kadar, geçtiğimiz yıl takdir komisyonlarınca belirlenen, bazı ilçelerde yüzde 100’leri aşan yeni zamlı oranlar üzerinden hesap yapılacak. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı eklenecek.

NASIL HESAPLANIR?

Bu yıl yeni dönemin başladığı ilk yıl olduğundan ve oranlar yeni zamlandığından yeniden değerleme oranı rayiç bedellerin üzerine eklenmeyecek. Örneğin komisyon evinizin rayiç değerini 100 bin lira olarak belirlediyse, bu rakamın üzerine, gayrimenkulün türüne göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor.

HANGİ GAYRİMENKULDE ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Mesken: Büyük şehirde binde 2, diğer iller binde 1 İşyeri: Büyük şehirde binde 4, diğer iller binde 2 Arsa: Büyük şehirde binde 6, diğer iller binde 3 Arazi: Büyük şehirde binde 2, diğer iller binde 1

GERİYE DÖNÜK ALINABİLİR Mİ?

Muafiyet şartlarını taşıyanların ilgili formu doldurup bağlı bulundukları belediyeye vermeleri yeterli oluyor. Muafiyetini bilmeden vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Eğer ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade de alınabiliyor. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’ dayanak gösterilerek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli oluyor.

NEREYE ÖDENİR?

Emlak Vergisi borcunu ödemek isteyenler bu işlemleri bulundukları belediyelerden, e-Devlet üzerinden belediyenin sayfasından veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti üzerinden yapabilir. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir.

YENİ EV ALAN NE YAPMALI?

Konut, arsa, işyerini elden çıkarmayanlar ile geçen yıl gayrimenkul alanlar 2022’de vergi ödüyor. Yani, 2021 yılında mevcut gayrimenkulü olanlar ile 2021’de yeni bir gayrimenkul satın alanlar 2022 yılında Emlak Vergisi’ni ödüyor. Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaranlar, bu yıla ait verginin tamamını ödeyecek. Bu yıl ev alanların yükümlülüğü ise 2023’te başlayacak. Yeni ev alanların mutlaka satın alma işleminin gerçekleştiği yılın sonuna kadar belediyeye bildirim yapması gerekiyor. Bildirim yapmazsanız, cezalı Emlak Vergisi ödersiniz.

KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekli maaşından başka geliri olmayanlar, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) bu meskene ait vergi ödemiyor. Muafiyetten yararlanan kişilerin 53 bin lirayı aşan sermaye iradı (mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı gibi gelir) varsa sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanılamıyor.

BU YIL EMEKLİ OLAN NE YAPACAK?

Bu yıl emekli olanlar (2022), Emlak Vergisi’ni ödeyecek. Çünkü muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıldan itibaren başlıyor. Buna göre, gerekli koşulları taşıyıp da belediyelere bildirimde bulunan emekliler, 2023’ten itibaren sahip olduğu tek konut nedeniyle vergiden muaf olabilecek. Emekli olup başka bir işte çalışanlar gelir elde ettikleri için muafiyetten yararlanamayacak.

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