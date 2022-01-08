Eski kimlik kullananlar için son tarih belli oldu!

Nüfus cüzdanınız, nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

Kimliklerini değiştirmek isteyenlerin öncelikle randevu alması gerekiyor. Kimlik randevuları e-Devlet’ten online alınabileceği gibi ALO 199 üzerinden de alınabiliyor.

2022 yılı için; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30,00 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 60,00 TL. değerli kağıt bedeli alınmakta.

Kimlik yenileme son tarih Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

kaynak:türkgün