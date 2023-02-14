Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a veda

Türkiye, büyük felaket ile mücadele verirken, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal vefat etti.

11 Şubat günü gözlerini hayatına yuman Baykal, sağlık problemleri ile uğraşıyordu.

84 yaşındaki Baykal’ın ölümü sevenlerini hüzne boğarken, acı haberi de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu duyurmuştu.

Baykal’ın gribal enfeksiyon geçirdiği ve Ankara’daki evinde sabaha karşı hayatını kaybettiği belirtildi.

TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Deniz Baykal’ın naaşı, merkezdeki törenin ardından TBMM’ye getirildi.

Devlet Bahçeli de törene katıldı

Törene, Baykal'ın ailesi, MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski CHP genel başkanlarından Altan Öymen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve partililer katıldı.

"Babamı uğurluyoruz"

Özgeçmişin okunması ve saygı duruşunun ardından Baykal'ın oğlu Ataç Baykal konuşmasına, "Bugün babam Deniz Baykal'ı uğurluyoruz. Neredeyse 70 yıllık bir CHP'liyi uğurluyoruz. Yüz yıllık CHP tarihinin çok uzun bir kesitini bizzat yaşamış bir ulu çınarı uğurluyoruz." sözleriyle başladı.

Tüm CHP'lilerin ortak yönünün vatanseverlik olduğunu ifade eden Baykal, babasının Türkiye sevdalısı ve vatansever olduğunu, bu nedenle CHP'de yer aldığını söyledi.

Baykal'ın CHP Genel Başkanlığından ayrıldıktan sonra partide gece gündüz çalıştığını, bunun önemli olduğunu dile getiren Ataç Baykal, "Tüm Türkiye sevdalılarına, tüm vatanseverlere sahip çıkılması ve CHP çatısı altında toplanması babamın CHP'ye vasiyetidir." dedi.

Deniz Baykal’ın naaşı, törenin ardından Ankara’da defnedilecek.

ensonhaber