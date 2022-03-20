Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Hava şartlarından dolayı eğitime ara verilecek mi sorusu öğretmenler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor.

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? 21 MART PAZARTESİ

Erzurum Valiliği'nden tatil hakkında henüz bir açıklama gelmedi.