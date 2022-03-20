Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Hava şartlarından dolayı eğitime ara verilecek mi sorusu öğretmenler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor.

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? 21 MART PAZARTESİ

Erzurum'un Tortum, Pazaryolu ile İspir ilçelerinde de yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tortum, Pazaryolu ve İspir ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Ayrıca bu üç ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Ayrıca Uzundere ilçesindeki tüm okullar ile Pasinler ilçesindeki taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitim yarın tatil edildi.