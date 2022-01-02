Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Pazar 2022

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Milyonlarca öğretmen ve öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Erzurum Merkez ve ilçelerde bugün etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olacağı sorusu akıllarda.

Erzurum Valiliği henüz tatil ile ilgili bir açıklama yapmadı.