Erzurum'a kar geri döndü
Havaların sıcak olması beklenen Erzurum'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu.
Erzurum’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bahar beklenirken kışın geri dönüşü hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Erzurum’da dün gece saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Ara ara şiddetini artıran kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Baharın gelmesini bekleyen Erzurumlular sabah işe ve okula giderken kar sürprizi ile karşılaştı.
Trafikte sabah saatlerinde aksamalar yaşanırken belediye ekipleri karla kaplanan yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına ara vermeden başladı. Karın çilesinin yanı sıra beyaz gelinlikle kaplanan tarihi mekanlar ise seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı, yağışların Erzurum, Bayburt, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde kar, Erzincan çevresinde karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevresinde ise yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gün boyunca ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|26
|58
|2. 1461 Trabzon FK
|26
|55
|3. Bodrumspor
|26
|50
|4. Sivas Belediyespor
|26
|48
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|26
|48
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|26
|46
|7. Somaspor
|26
|45
|8. Afjet Afyonspor
|26
|44
|9. Çorum FK
|26
|43
|10. İnegölspor
|26
|37
|11. Ankaraspor
|26
|36
|12. Etimesgut Belediyespor
|26
|33
|13. Serik Belediyespor
|26
|30
|14. Diyarbekirspor
|26
|28
|15. Adıyaman FK
|26
|28
|16. Sarıyer
|26
|27
|17. Turgutluspor
|26
|25
|18. Ergene Velimeşespor
|26
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|26
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17