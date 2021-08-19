Ertelenen kabine bugün toplanıyor
Yangın, sel gibi felaketler nedeniyle ertelenen kabine toplantısı bugün yapılacak.
16 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanan kabine toplantısı sel, yangın gibi olaylarda birçok bakanın afet bölgelerinde olması nedeniyle ertelenmişti.
Ertelenen kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
Masada sel felaketi, orman yangınları, Afgan göçü ve salgınla mücadele gibi konular yer alacak.
BATI KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİNDE SON DURUM
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin son durumu hakkındaki gelişmeler değerlendirilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 138 milyon TL toplanan AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına, bakanların da bağışta bulunacağını belirtti.
Katıldığı canlı yayında okulları açmayı planladıklarını belirten Erdoğan, "Yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız öğretmenleri ile çalışmaya başlayacaklar." dedi.
Yeni atanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de yüz yüze eğitim konusundaki planlarına ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.
GÖÇ
Taliban'ın Afganistan'da ülke yönetimini ele geçirmesiyle birlikte, Türkiye'ye doğru gerçekleşen göçe dair tedbirler masaya yatırılacak.
AŞI
Aşıyla ilgili olan çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunulacak.
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