Erken emekli olmak isteyenler dikkat! 3 şart geldi

Türkiye'nin gündeminde sık sık bir münakaşa hususu olan erken emeklilik hususu, SGK'nın seçenek çözümleri ile mağduriyetlerin giderilmesini sağlıyor. İlgili mevzuat kapsamında, sigortalı bireyin çalışma hayatına belirli nedenlerle ara verilen dönemler bağlamında borçlanma yoluna gidilebilecek. Erkekler askerlik borçlanması ile bu haktan yararlanabilirken, kadınlarda ise doğum borçlanması olanağı 6 seneye kadar erken emekli olabilme fırsatı sunuyor.

ERKEKLERDE 2 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan erken emekli olmak isteyen vatandaşlar amacıyla çoğu seçenek teknik sunuluyor.

Borçlanma tekniği ile çalışma hayatına ara veren kişilerin birkaç sene erken emekli olması sağlanacak. Genellikle son senelerde EYT meselesinin gündeme gelmesinin sonrasında SGK'nın bu tip borçlanma ve yapılandırma hizmetlerine ilgi de her geride bıraktığımız gün artmaya devam ediyor.

Erkeklerde iki seneye kadar erken emeklilik şansının sunulduğu askerlik borçlanması ise milyonlarca çalışan amacıyla umut oldu. Söz hususu teknik ile askerliğini sigortalı olarak çalışmaya başlamadan evvel yapan ve altı aylık askerlik borçlanması seçeneğinden yararlanan vatanaşlar normalden 2 sene daha erken emekli olabilecek. Askerlik borçlanması şartlarını taşıyan bütün erkek sigortalı çalışanlar bu haktan yararlanabilirler.

KADINLAR 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

SGK doğrultusundan kadınlar amacıyla de askerlik borçlanmasına benzer erken emeklilik fırsatları sunuluyor. Doğum borçlanması ile 3 çocuğa kadar 2160 gün prime göre toplamda 6 seneye kadar bir erken emeklilik talihi oluşturulabiliyor.

Kadınlarda 6 seneye kadar prim kazancı sağlanabilirken, borçlanma tekniği ile erkeklerde 18 ayı bulan askerlik hizmetleri amacıyla 2 seneye kadar (sigortalı olma tarihine göre) erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır.

ERKEN EMEKLİLİKTEN HERKES YARARLANABİLECEK

SGK içeriğinde sigortalı olarak çalışan ve borçlanma yöntemleri amacıyla lüzumlu şartları gerçekleştiren bütün kişilerin erken emeklilik fırsatından yararlanması sağlanacak.

Öte yandan emeklilik yaşı gelmeden de kişilerin SGK alakalı birimlerine başvurularını yaparak, askerlik ya da doğum borçlanması gibi seçenekleri kullanarak erken emekli olması sağlanabilir.

Haber365