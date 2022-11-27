Ergül Mobilya Maraş Caddesi'nde Açıldı

Mobilya sektörünün lider şirketlerinden Ergül Mobilya, markasının Doğu Anadolu'daki en büyük kurumsal mağazasını Van'ın Maraş Caddesi'nde hizmete açtı.

GÜNCEL 27.11.2022, 11:16
Ergül Mobilya Maraş Caddesi'nde Açıldı

1989 yılında Kayseri’de kurulan ve bugün 600 çalışanıyla, 60 bin metrekarelik kapalı alanda ‘Kanepe, Çekyat, Koltuk Takımı, Oturma Grubu, Yatak, Baza, Başlık ve Ev Tekstili ve Modüler Mobilya’ üretim entegre tesisi haline gelen 'Ergül Mobilya'nın Van'daki 4. Şubesi açıldı. Açılışa özel net yüzde 25'lik indirimi kaçırmak istemeyen Vanlılar, indirimli alışverişin keyfini çıkardı. Maraş Caddesi'nde 2 bin 300 m2 alanda açılan mağaza, Doğu Anadolu'daki en büyük mağaza unvanını taşıyor.

Açılışta konuşan Ergül Mobilya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şenozan Van'da olmaktan çok mutlu olduklarını, Vanlıları sevdiklerini, Vanlılarında rağbet göstererek markayı benimsediklerini dile getirdi. Van’daki potansiyelin farkında olduklarını belirten Şenozan, 4. Şubenin Van’a hayırlı olmasını diledi.

WanHaber’e açıklamalarda bulunan mağaza sahibi Mustafa Namlı, Türkiye’nin lider mobilya markalarından biri olan ve son zamanlara damga vuran Ergül Mobilya’yı Maraş Caddesi’nde açtıklarını söyledi. 2 bin 300 metrekarelik showroomda onlarca teşhir ürünle müşterilerine hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Namlı, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Açılışa VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu ve sosyal medya fenomeni Şahangiller ailesinin de aralarında yer aldığı birçok isim katıldı.

#Ergül Mobilya #Şahangiller #Mustafa Namlı
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