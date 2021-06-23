Erek Dağı Caddesinde çalışmalar başladı
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Prestij Cadde Projeleri’ kapsamında yenilenen 1,6 kilometrelik Erek Dağı Caddesi’ne ilk kazma vuruldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
GÜNCEL 23.06.2021, 13:33
Şehirlerarası otobüs terminali ve ilçe minibüs terminali 12 saat önce
Acaba Başkale, Özalp, Çatak, Bahçesaray, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Saray ve Muradiye ilçe minibüslerinin tamamının toplanacağı ve bütün yazıhanelerinin yer alacağı oldukça büyük ve modern bir İLÇE OTOGARI yapılabilir mi? Sağda solda çarşının farklı noktalarındaki bütün duraklar kaldırılmalı, artık onlarca minibüsün şehiriçi trafiğe girmesine önlem alınmalı. Aynı şekilde büyük ve modern bir ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ de şehrin ertelenemez bir ihtiyacıdır. Bütün şehirlere yolcu taşıyan otobüslerin ve yazıhanelerinin toplanacağı elli yıllık ihtiyacı karşılayacak 150 peronluk bir otogar Van için şarttır. Trafik ve şehir bu şekilde düzene girer. Yetkililerimizden bu iki projeyi istirham ediyoruz.
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