Erdoğan’dan Öğretmenlere Atama Müjdesi! Yeni öğretmen atması ne zaman olacak?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden atama bekleyen öğretmenlere 15 bin yeni öğretmen ataması olacağı müjdesini verdi. Yeni yapılacak olan öğretmen ataması ne zaman olacak? Hangi branştan kaç atama olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen ataması müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden “ Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun. “ ifadelerinde bulundu.

Yeni Öğretmen atamaları ne zaman olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan atama bekleyen öğretmenlere 15 bin yeni atama müzdesi verdi. 15 bin yeni atama müjdesi veren Erdoğan, atamaların ne zaman yapılacağı hakkında bir açıklamada bulunmadı.