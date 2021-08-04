Erdoğan’dan öğrencilere duyuru: Tarihler uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL 04.08.2021, 09:16 04.08.2021, 09:21
Erdoğan’dan öğrencilere duyuru: Tarihler uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: ŞEHRİVAN GAZETESİ

#Erdoğandan öğrencilere duyuru: Tarihler uzatıldı
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