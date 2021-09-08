Erdoğan Taliban Afganistan'ının Geçici Hükümet Açıklamasına Ne Tepki Verdi?

Afganistan’da yeni bir dönem başladı. Taliba yönetimi resmen devralmaya hazırlanıyor. Hazırlık tüm hızıyla sürerken Afgan haklı endişeli bir şekilde neler olabileceğini düşünüyor. Dün akşam saatlerde Taliban, Afganistan yönetiminde artık söz sahibi olduğunu ve geçici olarak bir hükümet kurduğunu Taliban sözcüsü öncülüğünde yapılan toplantıda dünyaya ilan etti.

Açıklamalar itibarıyla Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ilk açıklama geldi. Açıklamanın detayları şu şekilde:

‘’Az önce biliyorsunuz ki buna kalıcı demek zor ama geçici bir kabine açılandı. Bu kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir’’ dedi.

‘’Temennim Afganistan halkı için hayırlı olması’’ diyerek konuşmasını sürdürdü.

Kabil Havalimanı Hakkında ise şöyle dedi:

‘’ Biz şu an itibariyle Katar havalimanının işletilmesiyle ilgili işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruyoruz. Gerçekten bizim prensiplerimize olumlu bir süreç devam edecek olursa biz de olumlu bir yaklaşım ortaya koyarız’’ diyerek Afganistan’a dair sözlerini noktaladı.