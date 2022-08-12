Erdoğan'dan Can Ozan Tuncer'e Önemli Görev!

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Başarılı çalışmalarıyla İçişleri Bakanlığı teşkilatında uzun yıllardır görev yapan hemşerimiz, Vanlıların yakından tanıdığı isim Dr. Can Ozan Tuncer’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Göç İdaresi Başkan yardımcılığı görevine atandı.

2016 yılında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nda Ar-Ge Daire Başkanı, 2018 Yılında İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı görevini sürdüren Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Göç İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Tuncer'in bu ataması Van'da sevinçle karşılandı.

Dr. Can Ozan Tuncer kimdir?

1981 Yılında Van’da doğdu. 2003 Yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. Atatürk Üniversitesinde İktisat Politikası doktora eğitimini tamamladı. 2010 Yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak başladığı akademik görevine doktor öğretim üyesi olarak devam etmekteyken 2016 Yılında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nda Ar-Ge Daire Başkanı olarak görevlendirilmesinin akabinde 2018 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde müstakil daire başkanlığı olarak kurulan İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Güvenlik çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda farklı araştırma, çalışma ve proje faaliyetleri yürüten Tuncer, 11/08/2022 tarihli 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle birlikte Göç İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı.