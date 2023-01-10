Erdoğan açıkladı: Eşi vefat etmiş kadınlara sosyal konut hakkı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında müjdeleri sıraladı. Erdoğan, sosyal konut projesinde bu yıl eşi vefat etmiş kadınlara da hak tanınacağını belirtti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ

"Afetlerde vatandaşlarımızın yanında yer alarak 75 binin üzerindeki kişiye psikososyal destek hizmeti sunduk. Risk altındaki çocuklarımızı 46 bini aşkın izlemeyle takip altında tuttuk. Yaklaşık 154 bin çocuğumuza sosyal ve ekonomik destek hizmeti verdik. Özel sektörde işe yerleştirilen koruma altındaki çocuk sayısını 10 bine yaklaştırdık. Engelsiz gündüz bakımevlerinin sayısını 130'a, yaşlı gündüz bakımevlerinin sayısını 138'e yükselttik.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA...

Kadına şiddete karşı mücadelemizi tavizsiz olarak sürdürürken 64 bin mağdura destek verdik. Bu yıl aile ve sosyal hizmetlerde eşi vefat etmiş kadınlarımız ve Roman vatandaşlarımız gibi ihtiyaç sahibi kesimler için sosyal konut projesi başlatacağız. Yoksulluk sınırına yakın ailelerimizin yanında yer alacağız. Avrupa'dan Suriye'ye kadar sınırlarımız dışındaki tüm etki alanlardaki vatandaş ve kardeşlerimize ilave rehberlik ve destek hizmetleri vereceğiz. Kadınlarımızı hayatın her alanında destekleyecek yeni projeleri devreye alıyoruz."

Süperhaber