Erciş’te Öğretmenler Günü etkinliği

Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Erciş Meslek Yüksekokul Müdürü Remzi Tuntaş, okul personeli, öğretmen, öğrenciler ve misafirler katıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şefik Tüfenkçi’nin konuşmasının ardından Erciş Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan etkinliklerin sunumu yapıldı. Şiirlerin okunduğu ve müzik dinletisinin sunulduğu program, plaket takdimiyle son buldu.İHA