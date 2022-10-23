Enkazdan 22.5 saat sonra kurtarılan Aydın hayata tutundu

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde yaşanan depremde enkaz altından yaralı çıkarılan ve birçok ameliyat geçiren Mehmet Emin Aydın hayata tutunmayı başardı.

GÜNCEL 23.10.2022, 11:38
Enkazdan 22.5 saat sonra kurtarılan Aydın hayata tutundu

Erciş’te 11 yıl önce yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde enkazda kalan ve yaklaşık 22.5 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 43 yaşındaki Mehmet Emin Aydın, depremden sonra birçok ameliyat geçirerek hayata tutundu. Vücudunda hala depremin izlerini taşıyan Aydın, kaybettiği akrabalarını ve arkadaşlarını ise unutamıyor.

Mehmet Emin Aydın, 23 Ekim depreminde bulundukları 5 katlı binanın çöktüğünü belirterek, “Ben ve arkadaşlarım binanın altında kaldık. Kendime geldiğimde 2 saat geçmişti. Her yer karanlıktı, bağrışmalar ve inlemeler vardı. Biraz zaman geçtikten sonra 112 Acil Servisi aradım, ulaşamayacağımı anlayınca da telefonun ışığıyla vücudumu kontrol ettim. Ayağım kırık ve kanamam vardı. Kendi imkanlarımla kanamayı durdurdum. Sonrasında bağırmaya başladım. Aralıklarla sesimi duyurmaya çalıştım, nafileydi. Kimseye sesimizi duyuramadık. Saat 06.30’da sesimi duyurmayı başardım. Gelen birkaç kişi bizi duydu. Ekipleri çağırdılar. Gerek AFAD, gerekse ülkemizin şehirlerinden herkes bizi kurtarmak için gelmişti. Büyük özveri ile çalıştılar. 22,5 saat süren çalışmalar sonrasında ben artık sesimi duyurmuştum. Sonrasında enkazdan çıkardılar, ilk tedavim sağlık ocağında yapıldıktan sonra Iğdır Devlet Hastanesine sevkim yapıldı. Orada ameliyat oldum, başarılı geçti. Sonrasında Manisa Devlet Hastanesine nakledildim. 6 aylık tedavi sürecinden sonra kendimi iyi hissettim. Ameliyatlarım başarılı geçti, eski mesleğim olan noter başkatipliği mesleğimi yine Erciş’te sürdürmek için geri döndüm. Allah hiçbir zaman devletimize ve milletimize zeval vermesin. Her türlü afetlerden ve felaketlerden korusun inşallah” dedi.

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