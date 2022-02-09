Engelli atamaları ne zaman?

Bakan Yanık, bakanlık ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin engellilik alanındaki kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşamasına Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları Eğitim Çalıştayı'nın açılışına çevrim içi katıldı.

Yanık, 2010'da Anayasa'nın 10'uncu maddesine eklenen 'pozitif ayrımcılık' ilkesiyle engelli politikalarında reform niteliğinde yenilikler yaptıklarını belirtti. Erişilebilirlik uygulamalarının, eğitimden istihdama kadar engellilerin toplumsal hayata katılımını doğrudan etkileyen konuların başında geldiğine dikkat çeken Yanık, "Binalar, açık alanlar, toplu taşıma araç ve sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojileri konularındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Erişilebilirlik kapsamında, kamu kullanımına açık binaların kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. Bu konuda bir rehber hazırladık ve standartlarını da belirledik. 2011'den bugüne erişilebilirlik konusunda tüm taraflara yönelik eğitimler verdik. Konunun önemiyle bağlantılı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 2020 yılı 'Erişilebilirlik Yılı' olarak ilan edildi. Geçtiğimiz yıl ise saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde 'Erişilebilirlik Herkes İçindir' sloganıyla dünyada ilk kez geniş bir içerikle Erişilebilirlik Ödül Töreni'ni düzenledik. Çalışmalarımıza, 'yüzde 100 erişilebilirlik' hedefiyle devam ediyoruz" dedi.

'ENGELLİ MEMUR SAYISINI 10 KAT ARTIRDIK'

Bakan Yanık, engellilerin bağımsız olarak toplumsal hayata katılmalarının olmazsa olmaz unsurlarından olan istihdamda da önemli gelişmeler kaydettiklerini söyleyerek, "Geleneksel olarak uygulanan kota ve ceza yönteminin yanı sıra hem işverenler hem de çalışanlar açısından teşvikler veriyoruz. Bu yöntemlerle son 20 yılda engelli memur sayısını yaklaşık 10 kat, işçi sayısını ise 3 kat artırdık. 17 Şubat'ta bir engelli memur ataması daha yapacağız" diye konuştu. Türkiye'de bebek ve çocukların gelişimleri açısından risklerin tespit edildiği, gelişimlerinin takibini ve ailelerin sürece dahil olmasını sağlayan 'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı'nı başlattıklarını belirten Yanık, 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni hazırladıklarını, engellilerin haklarını geliştirmek ve güçlendirmek üzere Türkiye'nin yol haritasını vizyon belgesi ile ortaya koyduklarını kaydetti.

'YENİ HİZMET MODELLERİ GELİŞTİRİYORUZ'

Bakan Yanık, Covid-19'un engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek, şöyle devam etti:

"Buna rağmen Türkiye olarak engelli bireylerin bağımsız yaşamalarını teşvik etmek amacıyla hizmetlerimizin bütünleşik hizmet modeli çerçevesinde yürütülmesi için çaba harcıyoruz. Türkiye, medeniyetimizin ve kadim kültürümüzün bir yansıması olarak bireyi ve aileyi güçlendiren politikaların geliştirilmesine ayrı bir önem vermektedir. Bu doğrultuda engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde ve aile ortamlarında hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz.

Topluma bağımsız bir şekilde katılımı en güç olan ve bakıma ihtiyaç duyan engelli bireyler açısından yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. Kişilerin bağımsız yaşamasını destekleyecek ve kurum odaklı hizmetlerden toplum temelli hizmetlere geçişi sağlayacak bir anlayışla hareket etmekteyiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla engelli bireylerin her alanda yaşam kalitesinin artması için çalışıyoruz. Evde sağlık hizmeti programı, evde bakım desteği programı, evde bakım aylığı, ev tipi sosyal hizmet kuruluşları ve toplum ruh sağlığı merkezleri ile destekleyici gündüz hizmetlerini ülke geneline yaygınlaştırıyoruz.

7 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şubat ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmaya başlamadı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Evde bakım yardımı her ne isim altında olursa olsun her çeşit gelirler toplamı esas alınmak yoluyla, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

EVDE BAKIM YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN ENGEL ORANI KAÇ OLMASI GEREKİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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