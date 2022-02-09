Engelli atamaları ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık engelli memur atama tarihlerini açıkladı.

GÜNCEL 09.02.2022, 08:47
Engelli atamaları ne zaman?

Bakan Yanık, bakanlık ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin engellilik alanındaki kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşamasına Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları Eğitim Çalıştayı'nın açılışına çevrim içi katıldı.

Yanık, 2010'da Anayasa'nın 10'uncu maddesine eklenen 'pozitif ayrımcılık' ilkesiyle engelli politikalarında reform niteliğinde yenilikler yaptıklarını belirtti. Erişilebilirlik uygulamalarının, eğitimden istihdama kadar engellilerin toplumsal hayata katılımını doğrudan etkileyen konuların başında geldiğine dikkat çeken Yanık, "Binalar, açık alanlar, toplu taşıma araç ve sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojileri konularındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Erişilebilirlik kapsamında, kamu kullanımına açık binaların kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. Bu konuda bir rehber hazırladık ve standartlarını da belirledik. 2011'den bugüne erişilebilirlik konusunda tüm taraflara yönelik eğitimler verdik. Konunun önemiyle bağlantılı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 2020 yılı 'Erişilebilirlik Yılı' olarak ilan edildi. Geçtiğimiz yıl ise saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde 'Erişilebilirlik Herkes İçindir' sloganıyla dünyada ilk kez geniş bir içerikle Erişilebilirlik Ödül Töreni'ni düzenledik. Çalışmalarımıza, 'yüzde 100 erişilebilirlik' hedefiyle devam ediyoruz" dedi.

'ENGELLİ MEMUR SAYISINI 10 KAT ARTIRDIK'

Bakan Yanık, engellilerin bağımsız olarak toplumsal hayata katılmalarının olmazsa olmaz unsurlarından olan istihdamda da önemli gelişmeler kaydettiklerini söyleyerek, "Geleneksel olarak uygulanan kota ve ceza yönteminin yanı sıra hem işverenler hem de çalışanlar açısından teşvikler veriyoruz. Bu yöntemlerle son 20 yılda engelli memur sayısını yaklaşık 10 kat, işçi sayısını ise 3 kat artırdık. 17 Şubat'ta bir engelli memur ataması daha yapacağız" diye konuştu. Türkiye'de bebek ve çocukların gelişimleri açısından risklerin tespit edildiği, gelişimlerinin takibini ve ailelerin sürece dahil olmasını sağlayan 'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı'nı başlattıklarını belirten Yanık, 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni hazırladıklarını, engellilerin haklarını geliştirmek ve güçlendirmek üzere Türkiye'nin yol haritasını vizyon belgesi ile ortaya koyduklarını kaydetti.

'YENİ HİZMET MODELLERİ GELİŞTİRİYORUZ'

Bakan Yanık, Covid-19'un engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek, şöyle devam etti:

"Buna rağmen Türkiye olarak engelli bireylerin bağımsız yaşamalarını teşvik etmek amacıyla hizmetlerimizin bütünleşik hizmet modeli çerçevesinde yürütülmesi için çaba harcıyoruz. Türkiye, medeniyetimizin ve kadim kültürümüzün bir yansıması olarak bireyi ve aileyi güçlendiren politikaların geliştirilmesine ayrı bir önem vermektedir. Bu doğrultuda engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde ve aile ortamlarında hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz.

Topluma bağımsız bir şekilde katılımı en güç olan ve bakıma ihtiyaç duyan engelli bireyler açısından yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. Kişilerin bağımsız yaşamasını destekleyecek ve kurum odaklı hizmetlerden toplum temelli hizmetlere geçişi sağlayacak bir anlayışla hareket etmekteyiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla engelli bireylerin her alanda yaşam kalitesinin artması için çalışıyoruz. Evde sağlık hizmeti programı, evde bakım desteği programı, evde bakım aylığı, ev tipi sosyal hizmet kuruluşları ve toplum ruh sağlığı merkezleri ile destekleyici gündüz hizmetlerini ülke geneline yaygınlaştırıyoruz.

7 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şubat ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmaya başlamadı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Evde bakım yardımı her ne isim altında olursa olsun her çeşit gelirler toplamı esas alınmak yoluyla, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

EVDE BAKIM YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN ENGEL ORANI KAÇ OLMASI GEREKİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

A haber

.

Yorumlar (0)
4
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 23 49
2. 1461 Trabzon FK 23 49
3. Sivas Belediyespor 23 44
4. Bodrumspor 23 43
5. Somaspor 22 41
6. Çorum FK 23 40
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 23 40
8. Afjet Afyonspor 22 38
9. Silahtaroğlu Vanspor FK 22 36
10. Ankaraspor 23 32
11. Serik Belediyespor 23 29
12. Etimesgut Belediyespor 23 29
13. Diyarbekirspor 23 28
14. İnegölspor 23 28
15. Turgutluspor 23 23
16. Sarıyer 23 22
17. Adıyaman FK 22 22
18. Ergene Velimeşespor 23 18
19. Kahramanmaraşspor 23 13
20. Niğde Anadolu FK 23 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14