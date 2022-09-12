Enerji bakanı Dönmez açıkladı:“Doğalgaz faturasının yüzde 80’ni devlet ödeyecek”. İşte detaylar…

1 Eylül itibarıyla doğalgaz ve elektriğe zam yapıldı… Zam, 3 ayrı kalemde geldi. Buna göre konutlarda kullanılan doğalgaz ve elektrik yüzde 20, sanayide kullanılan doğalgaz ve elektrik yüzde 50 zamlandı.

'Dünya enerji piyasası kötü'

EPDK, zam açıklamasını yaparken 'Salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği'ni özellikle vurguladı.

"100 liralık bir faturanın 80'ini biz karşılıyoruz"

Kış aylarında cepleri yakacağı düşünülen doğalgaz faturaları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, net bir ifade kullandı. Fiyatlar konusunda Türkiye'nin de dünyadaki gelişmelerden olumsuz etkilendiğini dile getiren Dönmez, “Burada da artışın vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için sübvansiyonlarımızı, bir başka deyişle vatandaşa desteğimiz artırarak devam ediyoruz. Doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguluyoruz. Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz.” dedi.

Bakan Fatih Dönmez'den enerji açıklaması: Sıkıntı yaşamadan atlatacağız

AA'nın haberine göre bu kış doğalgaz tedarikinde sıkıntı yaşanmayacağını da aktaran Bakan Dönmez, “Biliyorsunuz son dönemde Avrupa'da bir enerji krizi yaşanıyor. Avrupa hem tedarik hem de fiyatlandırma konusunda ciddi bir darboğazdan geçiyor. Medyadan takip ediyorsunuzdur doğalgazın tüketimiyle ilgili konularda çeşitli yaptırımlar hayata geçirdiler. Gerek boru hatlarımız gerek LNG ve FSRU tesislerimiz gerekse de yer altı doğalgaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah.” dedi.

ENSONHABER