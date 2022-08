En ucuzu 150 liradan başlıyor! Kırmızı ete bayram sonrası bir zam daha…

Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanlarla birlikte bollaşan etin fiyatında duraklama beklenmesine rağmen yükselişi devam ediyor. Bayramın hemen sonraki hafta, et fiyatları ortalama 10 lira zam geldi. Fiyat artışının bayram sonrasında da devam ederken sığır etinden kıymanın ortalama fiyatı 160 ile 200 lira, danada ise 130 ile 160 lira arasında satılıyor. Şu an toptanda kilosu 98 ile 104 lira olan karkas etin maliyeti ise 140 lirayı buluyor.

“İSTANBUL’DA HAZİRANDA 17 KASAP KAPANDI”

Konuya ilişkin Dünya’ya konuşan İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, kasap esnafın işlerinin çok durgun olduğunu ve sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını aktararak, “Biz esnaf olarak fiyatların geri geleceğini tahmin ediyoruz. Ama bu et çokluğu ve hayvan varlığından değil. Maalesef iş yapamamaktan dolayı olacak. Şu an en büyük sıkıntımız elektrik gideri. Yüksek elektrik faturaları kira bedellerini geçti. Hiç değilse bizim gibi küçük esnafa ayrı bir fiyat politikasının uygulanması için TESK Başkanımız Bendevi Palandöken de bu yönde talepte bulundu” diye konuştu.

İstanbul’da Haziran ayında 17 kasabın kapanışına imza attığını söyleyen Tüfekçi, açılan kasap sayısının ise 5 olduğunu bildirdi. Açılan ve kapanan kasap sayısının her ay neredeyse aynı seviyede devam ettiğine dikkat çeken Tüfekçi, “Şu anda esnafımız zarar ediyor. Çünkü sattığı malı yerine koyamıyor. Yaz döneminden dolayı esnafımızın satışları yüksek fiyatlar ve Kurban Bayramı’ndan dolayı yüzde 60’nın işi düşmüş durumda. Ama girdilerimiz buna rağmen yine artıyor” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 10 ZAM GELDİ

Ankara’da muhitine göre et fiyatlarının kıymada 140 ile 150 lira olduğunu, kuşbaşının ise 160 ile 180 lira arasında değiştiğini aktaran Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ da, önceki hafta başında aşağı yukarı yüzde 10 civarında zam geldiğini bildirdi. Kurban Bayramı’nda Türkiye’nin yaklaşık 2 aylık et ihtiyacı kadar hayvan kesildiğini dile getiren Yalçındağ, “Bu yıl her zamankinden biraz daha az kesim oldu. Bu gerek hayvan fiyatlarının pahalı olması, gerekse halkın satın alma gücünün geçen zaman içinde azalmasından kurban kesimini etkiledi. Ayrıca, birçok insan bağış yoluna ya da yurt dışında kesime yönelmesi de bunda etkili oldu” dedi.

“DİŞİ İNEK KESİMİNİN SONUÇLARI BUGÜNE YANSIDI”

Et fiyatlarında yaşanan sorunun bugünün meselesi olmadığını belirten Yalçındağ, “Bu günleri biz çağırarak getirdik. 2009’dan beri hayvancılığı konuşuyoruz. Süt fiyatlarında düşüşler, yem fiyatlarında artış nedeniyle üretici ellerindeki hayvanları kesime gönderdi. Şimdi öyle bir noktadayız ki besici 100 hayvanını kestiği zaman bugünkü fiyatlarla kârlı gibi görünüyor. Fakat parasını cebine koyduğunda, pazara çıkıp tekrar hayvan alayım gittiği zaman ancak 80 hayvan alabiliyor, kestirdiği hayvanı kadar alamıyor. Hal böyle olunca bir kaosun içerisine girmiş oluyoruz” diye konuştu.

Havan varlığı ile ilgili açıklanan verilerin güvenirliğinin tartışma konusu olduğunu vurgulayan Yalçındağ, “İlan edilen hayvan varlığına sahip olsaydık, şu an et fiyatını konuşmayacaktık” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“EN UCUZ ETİN KİLOSU 150 LİRA”

Kurban Bayramı’nın hemen ertesi hafta başında et fiyatlarına 10 lira zam geldiğini bildiren sektör temsilcilerinden Burak Şahin, satışlarda ise yüksek fiyat ve Kurban Bayramı etkisi ile yüzde 30’a yakın azalma olduğunu söyledi. İstanbul’da bölgelere göre kıyma fiyatları 160 lira, kuşbaşının ise 170-180 lira arasında değiştiğini aktaran Şahin, “En ucuz et fiyatı 150 liradan başlıyor. Bonfileyi 350 liraya satan kasap da var, 450 liraya satan da var” dedi.

