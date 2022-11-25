Emlak vergisi yüzde 61,5 zamlandı: Cezası var, indirimi yok…

Yeniden değerleme oranına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüzde 122,93 olarak ilan edilen bu oran 2023 yılından itibaren gayrimenkul sahiplerinin emlak vergilerine ve çevre temizlik vergilerine yansıyacak. Ayrıca yeni gayrimenkul alım satımlarında da tapu harcı yükselecek. İndirim içinse tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetki kullanıp kullanmayacağına çevrildi.

Emlak vergisine esas arsa ve arazi birim değerleri dört yılda bir komisyonlarca belirleniyor. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor. Bu da emlak vergisinin yaklaşık yüzde 61,5 oranında zamlı olarak ödenecek. Örnekle 100 TL emlak vergisi ödeyen bir gayrimenkul sahibi 2023 yılındaki zam sonrası yaklaşık 161,5 TL ödeyecek.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Ev, iş yeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, yazlık ev gibi taşınmazı olanlar için Emlak Vergisi ödemeleri ikinci taksit döneminde ise sona yaklaşıldı. Süre 30 Kasım’da sona erecek. Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi de 2023'te başlayacak.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ

Emlak Vergisi ödemesi bağlı olunan belediyeden yapılabiliyor. Eğer farklı bir şehirdeyseniz ödemenizi herhangi bir belediyede de yapabilirsiniz. Belediye veznesinde EFT ve havale yoluyla gerçekleştiriliyor. Bazı belediyelerde ise internet üzerinden kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebiliyor. PTT şubelerinden, banka şubelerinden, bankaların internet şubelerinden ve cep telefonları üzerindeki mobil uygulamalardan da ödemeler yapılabiliyor. E-devlet üzerinden ödemeler yapılmaktadır.

İLK KEZ VERGİ ÖDEYECEKLER DİKKAT!

İlk kez ödeyeceklerin ise öncelikli yapması gerekenler daha farklı ilerliyor. Bu aşamada ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULACAK

Emlak Vergisi Kanunu’na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor. Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor.

GECİKME CEZASI VAR

Ancak muafiyet şartlarını taşımayan gayrimenkul sahipleri Emlak Vergisi ödemek zorunda. Emlak Vergisi’nin ilk ve ikinci taksitini belirlenen süre içinde ödemek gerekiyor. Cezalarda ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

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