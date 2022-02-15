Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabından yapmış olduğu duyuru ile koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. 5 Şubat'ta eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testi negatife dönmüştü. Emine Erdoğan ise hala pozitif.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emine Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Erdoğan: "Durumu hala pozitif, tedavisi sürüyor. Kendisi benimle bu ziyarete katılamayacaklar." ifadelerini kullandı.

İNŞALLAH KISA ZAMANDA BU SÜRECİ ATLATACAKTIR

Emine Erdoğan'ın kendisiyle birlikte ziyarete katılmayacağını belirten Recep Tayyip Erdoğan: "Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. O pozitif. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif bir şekilde süreci devam ettiriyor. İnşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır." ifadelerinde bulundu.

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