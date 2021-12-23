Emekli ve memur zam mı ne zaman belli olacak?

Memur ve emekli maaşlarına zam yapılacağı bekleniyor. Peki memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlar belli oldu mu?

2022 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 enflasyon rakamlarının Ocak ayının 3'ünde açıklanması bekleniyor. 2022'nin ilk memur ve emekli zammı enflasyon rakamlarına göre belli olacak. Bu verilerle birlikte memur ve emekli zammı da belirlenmiş olacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Memur zammı henüz resmileşmedi. Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar belli olması bekleniyor.

Memur ve emekli zammı

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum. Asgari ücretin gelir ve damga vermesinden muaf olması konusunu memurlarımızı da bu kapsama dahil ediyoruz. Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz"

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLABİLİR?

Toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon farkının ödenmesi. Yani bu yıl için ilk 6 ayda yüzde 5 artı enflasyon farkı ödendikten sonra gerçekleşen enflasyona tamamlamak şeklinde bir artış yapılacak.

Tahminlere göre enflasyon farkı ile yıl sonu zam oranı yüzde 16'yı bulacak. Yüzde 25 civarında bir enflasyon gerçekleşirse bunun üzerine 9 puanlık tamamlama yapılabilecek.

Bir diğer formüle göre ise seyyanen artış yapılarak bir sosyal destek sağlanması yönünde. Bu ödemenin de yine enflasyon ve asgari ücret ile uyumlu olması bekleniyor.

Son günlerde ortaya çıkan üçüncü bir formül ise 2022 yılının temmuz ayında yapılacak olan yüzde 7'lik zammın da öne alınıp bunun üzerine iyileşme yapılması. Bu durumda ocak zammı yüzde 12 artı enflasyon farkı şeklinde gerçekleşebilecek.

kaynak:türkgün