Emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı? Yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekliye 3600 Ek Gösterge Zammı Müjdesi! Uzun zamandır beklenen haber sonunda geldi. Tüm memurları kapsayan haberin işte detayları..

GÜNCEL 01.09.2021, 16:49 01.09.2021, 17:21
Emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı? Yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

Toplu sözleşmenin sonrasında, memur ve memur emeklilerinin beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalara başlandı.

3600 göstergede ilk olarak polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için çalışmalar yapılmıştı. Diğer memurların da benzer sorunları yaşamasıyla beraber kapsamın genişletilmesi planlanıyor. Çalışmayla unvanlar arası düzensizlik de ortadan kaldırılmış olacak.

EK GÖSTERGE CETVELİ İNCELENECEK
657 sayılı devlet memurları yasası ek gösterge cetvelindeki bütün unvanlar tekrar değerlendirilecek. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri hariç unvanlar da değerlendirilmiş olacak. Şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekleri, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsam içine alabilecek. İdareci olmayan memur kadroları da incelemeye alınacak.

3600 Ek Gösterge taslağı 2022 yılında Meclis’e gelecek. Statüye göre artış yapıldığı zaman lise mezunları da bundan faydalanacak. Ek gösterge artışının yalnızca çalışmaya devam eden memurları mı, emekli memurları da mı etkileyeceği konusu da gündeme alınacak.

Kaynak:haber365

Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 01 Eylül 2021
İmsak 03:47
Güneş 05:17
Öğle 12:15
İkindi 16:00
Akşam 19:03
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0