Emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı? Yeni emekli maaşları ne kadar oldu?
Emekliye 3600 Ek Gösterge Zammı Müjdesi! Uzun zamandır beklenen haber sonunda geldi. Tüm memurları kapsayan haberin işte detayları..
Toplu sözleşmenin sonrasında, memur ve memur emeklilerinin beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalara başlandı.
3600 göstergede ilk olarak polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için çalışmalar yapılmıştı. Diğer memurların da benzer sorunları yaşamasıyla beraber kapsamın genişletilmesi planlanıyor. Çalışmayla unvanlar arası düzensizlik de ortadan kaldırılmış olacak.
EK GÖSTERGE CETVELİ İNCELENECEK
657 sayılı devlet memurları yasası ek gösterge cetvelindeki bütün unvanlar tekrar değerlendirilecek. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri hariç unvanlar da değerlendirilmiş olacak. Şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekleri, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsam içine alabilecek. İdareci olmayan memur kadroları da incelemeye alınacak.
Kaynak:haber365
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