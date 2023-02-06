Elon Musk'tan şiddetli deprem sonrası Açıklama: Anında göndeririz!
Türkiye'de meydana gelen peş peşe yıkıcı depremlerin ardından Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, bir Türk kullanıcı tarafından kendisine gelen kritik mesaja cevap verdi.
Türkiye'nin doğusunda meydana gelen peş peşe yıkıcı depremlerinden ardından Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden bir Türk kullanıcı tarafından kendisine gönderilen "Starlink uydularınız için yardım etme şansınız var mı?" mesajına cevap verdi.
ELON MUSK'TAN STARLİK UYDULARINA İLİŞKİN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Elon Musk, Türk kullanıcıya verdiği cevapta Starlink uydularının Türkiye tarafından henüz onaylanmadığını dile getirerek "SpaceX, onaylanır onaylanmaz gönderebilir." ifadelerini kullandı.
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