Elon Musk'tan şiddetli deprem sonrası Açıklama: Anında göndeririz!

Türkiye'nin doğusunda meydana gelen peş peşe yıkıcı depremlerinden ardından Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden bir Türk kullanıcı tarafından kendisine gönderilen "Starlink uydularınız için yardım etme şansınız var mı?" mesajına cevap verdi.

ELON MUSK'TAN STARLİK UYDULARINA İLİŞKİN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Elon Musk, Türk kullanıcıya verdiği cevapta Starlink uydularının Türkiye tarafından henüz onaylanmadığını dile getirerek "SpaceX, onaylanır onaylanmaz gönderebilir." ifadelerini kullandı.

Haber7