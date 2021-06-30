Elmalı davası nedir? Elmalı davası son karar ne oldu?

Elmalı davası olayı nedir?

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan olayda 7 yaşındaki kız çocuğu G.E.G. ve 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin Ailesi tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Çocukların durumu anlatmaları üzerine başlayan davada öz anne ve annenin evli olduğu eşi baş şüpheli olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava devam ettiği sırada dün görülen üçüncü duruşmada şüpheliler serbest kaldı. Zanlıların serbest kalması üzerine sosyal medya ayağa kalkarken Elmalı davası bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.



Kardeşler ifadelerinde her şeyi anlattı:

Çocuk İzlem Merkezi tarafından ifadeleri alınan iki kardeş yaşadıkları dehşeti ayrıntılarıyla anlattı. Sadece üvey babadan değil anne ve dayıdan da şiddet gören istismara uğrayan 2 çocuk Devlet tarafından koruma altına alındı. Çocukların ifadeleri sonrasında olayın baş şüphelileri olan anne ve üvey baba tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak davanın 3. duruşmasında mahkemenin verdiği karar herkesi İsyan ettirdi. Anne ve üvey baba mahkemedeki ifadelerinde çocukların yalan söylediklerini iddia ederken mahkeme heyeti tahliye kararı verdi. Cinsel istismar şüphelisi 2 Sanık tutuksuz yargılanacak.canlıhaber