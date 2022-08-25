Elektrik, su ve doğal gaz faturası… Milyonlarca kişinin borcu silinecek!

İki ayaklı destek paketinde bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Hazine Bakanı Nureddin Nebati konuya ilişkin, borçların önemli bir kısmının elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün canlı yayında dar gelirli vatandaşlar için iki yeni destek paketini duyurmuştu. 6 milyon vatandaşın borcunu yakından ilgilendiren destek paketinde detaylar ortaya çıktı.

2 BİN TL'YE KADAR OLAN BORÇ İCRADAN DÜŞECEK

Paketin iki ayaklı olacağı bildirilirken 5 milyona yakın ailenin de 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ FATURASINA DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati düzenlemeyi anlattı. Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti.

Bakan Nebati, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek.” dedi.

Düzenleme Meclis’ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.

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