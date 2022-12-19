Elektrik faturaları Meclis gündeminde! Hane borçları silinebilir...

Meclis, bütçe görüşmelerinin ardından yoğun bir haftaya başladı. En önemli gündem ise ekonomi olacak. TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi görüşülecek. Bu kapsamda 2006’da elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin ardından o dönem tahsil edilemeyen 1,6 milyar TL’lik borç için yeni bir yapılandırma geldiği öğrenildi. Yapılandırmanın anapara üzerinden 36 ay taksitle tahsis edileceği ifade ediliyor.

GÜNCEL 19.12.2022, 16:07
Elektrik faturaları Meclis gündeminde! Hane borçları silinebilir...

Fatura kaynaklı iki bin liranın altındaki icra borçlarının silinmesine ilişkin torba yasanın geçtiğimiz aylarda Meclis’ten geçmişti. Daha önce AK Parti kurmaylarının ikinci bir hamle için çalışma başlattığı öğrenilen fatura borçları için kritik adım bu hafta atılacak. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) ve 17 ayrı bakanlığın bütçe görüşmeleri tamamlandı.

12 gün süren görüşmelerin ardından meclis, ara vermeden çalışmayı sürdürecek. Ara verilmeden çalışmaların sürdüğü Meclis’te yeni yıldan önce Genel Kurul, ekonomiye ilişkin “torba” kanun teklifini ele alacak. Yeni düzenleme ile TEDAŞ'a geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara ilişkin yapılandırma imkanı getirilecek.

1,6 MİLYAR LİRALIK BORÇ
Teklifin TBMM'ye gelmesinden sonra detaylar belli oldu. 1,6 milyar liralık tahsil edilemeyen elektrik faturaları için harekete geçilirken, kanun kapsamında alacakların tahsil edilmesi amaçlanıyor.

HANE BORÇLARININ SİLİNMESİ GÜNDEMDE
Bu borçlardan 1 milyar TL’den fazlası tarımsal sulamaya aitken, 600 milyon TL’lik kısmının ise ölen ya da ortadan yok olan yani, tahsil kabiliyetini kaybetmiş kişilere ait olduğu ifade ediliyor. Hane borçlarının silinebilmesi gündemde. Elektrik borçlarının anapara üzerinden 3 yıllık tahsisle (36 ay) yapılandırılacağı belirtiliyor.

TBMM'de bu hafta ekonomiye ilişkin görüşülecek diğer konular ise şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD'ye ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak.

BOTAŞ'ın borçları, Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

Mynet

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