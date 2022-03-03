Elazığ'da doğalgaz rezervi bulundu

Yaklaşık bir yıldır Elazığ'da çalışmalarını sürdüren MTA önemli maden rezervlerine ulaştı.

Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük maden rezervi sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulundu.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden müjdeler peş peşe geldi. Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından ilçede ayrıca doğal gaz rezervi de bulundu.

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu.

Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu.