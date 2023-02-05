Eksi 5 derecede Van Gölü'ne girdiler

Dernek üyeleri, "Van Gölü Kış Yüzme Şenlikleri" kapsamında 5'incisini düzenledikleri yüzme etkinliğini, Van'ın Gevaş ilçesi sahilinde gerçekleştirdi.

Akdamar Adası'nın karşısındaki kıyıda bir araya gelen dernek üyeleri ve doğaseverler, müzik eşliğinde halay çekti, ısınma hareketleri yaptı.

Ardından gölde bir süre yüzen gruptakiler, kıyıda yaktıkları ateşin önünde ısındı. Etkinlik çay ikramı ve çevre temizliğiyle sona erdi.

Derneğin genel sekreteri Turan Altıntaş, birçok ilden gelen misafirlerle gölde yüzdüklerini belirtti.

Amaçlarının Van Gölü'ne dikkati çekmek ve temiz tutulmasını sağlamak olduğunu aktaran Altıntaş, "Bölgenin güzelliklerine sahip çıkmak ve turizm potansiyelini tanıtmak istiyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelerek etkinliğe katılan Ayhan İlhan ise "Buraya 4 arkadaşımla geldim. Dün Muradiye Şelalesi'nde, bugün de burada yüzdük. Vangölü Aktivistleri Derneği, çevre, doğa ve Van Gölü adına çok güzel etkinlikler yapıyor. Biz de buna destek verdik." diye konuştu.

Katılımcılardan Zerrin Kaval da Van Gölü havzasındaki güzelliklere dikkati çekmek istediklerini anlattı. AA