EGM'den bekçilerle ilgili yeni karar: Gündüz görev almayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çarşı ve mahalle bekçiliği uygulaması emniyet teşkilatı bünyesinde yeniden hayata geçirilmişti.

Gece gündüz görevde olan bek.iler, yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve sorumluluk bölgelerindeki asayişi sağlamada etkin rol oynuyor.

EGM'den yeni karar

Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bekçilerin yeni çalışma sistemiyle ilgili kararlar alındı.

Karara göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacağı belirlendi.

81 ile gönderilen karardaki yeni düzenlemeler

Yeni düzenlemedeki kararlar şu şekilde:

1- "Emniyet Genel Müdürlüğü’nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları 'gündüz çalışma olurları' sonlandırılmıştır”.

2- Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenecektir.

3- Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenecek.

4- Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.

5- Olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları vb. durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri ortaya çıkması halinde Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve Bakanlık Onayı ile çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilmesi ve bu hususa sürekli riayet edilmesi emri il müdürlüklerine uygulanması üzere gönderildi.”

Ensonhaber