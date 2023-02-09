Eğitimsiz gönüllüler deprem bölgesinde müdahaleyi aksatıyor!

AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Akverdi, yardım ve ihbarlarla ilgili "Bu sürecin her biri, birtakım bilgilerle ve eğitimle donatılmayı gerektiriyor çünkü vatandaşlarımız bu bilgiye sahip değilse yardım etmek isterken zarar verebilirler; bu konu çok önemli” dedi.

GÜNCEL 09.02.2023, 10:25
Eğitimsiz gönüllüler deprem bölgesinde müdahaleyi aksatıyor!

AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 10 ili etkilediğini hatırlattı.

İlk depremden itibaren 706'sı sahada olmak üzere 885 gönüllü ile bölgede çalışma yürüttüklerini belirten Akverdi, bu kişilerin, kendi sistemlerinde kentsel arama kurtarma eğitimi almış personel olduğunu vurguladı. Akverdi,

"Burada onlarla çalışıyoruz. Tabii ki burada yardım etmek isteyen pek çok vatandaşımız, gönüllü insan var. Herkes arama ve kurtarma çalışması yapamaz. Deneyimli personel grubu olması gerekiyor."

Kendilerine yardım etmek isteyenleri anladıklarını dile getiren Akverdi, ancak arama kurtarmanın farklı bir alan olduğuna işaret etti.

"Yalan ihbarlar konusunda da sıkıntı yaşıyoruz"
Zeynep Yosun Akverdi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz aynı duygular içindeyiz ama bu yöndeki teklifleri ne yazık ki kabul edemiyoruz. Ayrıca yalan ihbarlar konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Bu iki konu özellikle buradaki koordinasyon ekiplerinin, yetkililerin ve bizlerin çalışmalarını sekteye uğratabiliyor. Dolayısıyla buradaki çalışmaları kendi ekiplerimiz ve gönüllülerimizle veriyoruz. 3 bin 500 gönüllümüz var, bunlardan eğitimini tamamlamış olanlarla sahadayız."

İstanbul'daki genel merkezlerinde acil durum yönetimleri olduğunu belirten Akverdi, ayrıca AFAD'ın koordinasyonunda Ankara'da bir ekiplerinin görev başında bulunduğunu söyledi.


"Vatandaşlarımız yetkililerin planı dışında gelmesin"
Olay yerlerinde de kendi yönetimlerinin olduğu bilgisini veren Akverdi, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu çalışmalar bir plan çerçevesinde yapılıyor ve bu planın dışında olup da buraya gelmek isteyen vatandaşlarımız özellikle şehirler arası trafiği yoğunlaştırıyorlar. Bölgelere geldiklerinde şehir içinde çeşitli arama noktalarına ulaşım gerçekten çok sıkışıyor. Yardım etmek için kendi aracıyla gelenleri çok iyi anlıyoruz ama trafik nedeniyle AFAD, AKUT veya diğer kurtarma ekiplerinin araçları enkaz bölgelerinde zorluk yaşıyor. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızın yetkililerin yönlendirmesi dışında bölgelere gelmemesini öneriyoruz, bu çok önemli."


"Eğitimsiz gönüllüler, yardım etmek isterken zarar verebilirler"
Akverdi, şu ana kadar AKUT görevlilerinin 78 kişiyi enkazdan sağ çıkardığını kaydetti.

Yıkıntılar arasında 33 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını anlatan Akverdi,

"Bu çalışmaları tamamen eğitimli personelle yaptık. Kazazedelerimizin enkazdan çıkarılıp ambulanslara aktarılması sırasındaki süreçte de eğitimli personelimizi kullanıyoruz. Bu sürecin her biri, birtakım bilgilerle ve eğitimle donatılmayı gerektiriyor çünkü vatandaşlarımız bu bilgiye sahip değilse yardım etmek isterken zarar verebilirler; bu konu çok önemli."

ensonhaber

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 09 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15