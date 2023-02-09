Eğitimsiz gönüllüler deprem bölgesinde müdahaleyi aksatıyor!

AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 10 ili etkilediğini hatırlattı.

İlk depremden itibaren 706'sı sahada olmak üzere 885 gönüllü ile bölgede çalışma yürüttüklerini belirten Akverdi, bu kişilerin, kendi sistemlerinde kentsel arama kurtarma eğitimi almış personel olduğunu vurguladı. Akverdi,

"Burada onlarla çalışıyoruz. Tabii ki burada yardım etmek isteyen pek çok vatandaşımız, gönüllü insan var. Herkes arama ve kurtarma çalışması yapamaz. Deneyimli personel grubu olması gerekiyor."

Kendilerine yardım etmek isteyenleri anladıklarını dile getiren Akverdi, ancak arama kurtarmanın farklı bir alan olduğuna işaret etti.

"Yalan ihbarlar konusunda da sıkıntı yaşıyoruz"

Zeynep Yosun Akverdi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz aynı duygular içindeyiz ama bu yöndeki teklifleri ne yazık ki kabul edemiyoruz. Ayrıca yalan ihbarlar konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Bu iki konu özellikle buradaki koordinasyon ekiplerinin, yetkililerin ve bizlerin çalışmalarını sekteye uğratabiliyor. Dolayısıyla buradaki çalışmaları kendi ekiplerimiz ve gönüllülerimizle veriyoruz. 3 bin 500 gönüllümüz var, bunlardan eğitimini tamamlamış olanlarla sahadayız."

İstanbul'daki genel merkezlerinde acil durum yönetimleri olduğunu belirten Akverdi, ayrıca AFAD'ın koordinasyonunda Ankara'da bir ekiplerinin görev başında bulunduğunu söyledi.



"Vatandaşlarımız yetkililerin planı dışında gelmesin"

Olay yerlerinde de kendi yönetimlerinin olduğu bilgisini veren Akverdi, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu çalışmalar bir plan çerçevesinde yapılıyor ve bu planın dışında olup da buraya gelmek isteyen vatandaşlarımız özellikle şehirler arası trafiği yoğunlaştırıyorlar. Bölgelere geldiklerinde şehir içinde çeşitli arama noktalarına ulaşım gerçekten çok sıkışıyor. Yardım etmek için kendi aracıyla gelenleri çok iyi anlıyoruz ama trafik nedeniyle AFAD, AKUT veya diğer kurtarma ekiplerinin araçları enkaz bölgelerinde zorluk yaşıyor. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızın yetkililerin yönlendirmesi dışında bölgelere gelmemesini öneriyoruz, bu çok önemli."



"Eğitimsiz gönüllüler, yardım etmek isterken zarar verebilirler"

Akverdi, şu ana kadar AKUT görevlilerinin 78 kişiyi enkazdan sağ çıkardığını kaydetti.

Yıkıntılar arasında 33 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını anlatan Akverdi,

"Bu çalışmaları tamamen eğitimli personelle yaptık. Kazazedelerimizin enkazdan çıkarılıp ambulanslara aktarılması sırasındaki süreçte de eğitimli personelimizi kullanıyoruz. Bu sürecin her biri, birtakım bilgilerle ve eğitimle donatılmayı gerektiriyor çünkü vatandaşlarımız bu bilgiye sahip değilse yardım etmek isterken zarar verebilirler; bu konu çok önemli."

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