Edremit'te Millet Bahçesi Yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Edremit Belediyesi işbirliği ile bölgenin panaromik görüntüsüne sahip Millet Bahçesi Edremit’te hayata geçiyor. Edremit’e değer katması planlanan proje 37 dönüm alan üzerine kurulurken, içerisinde, millet kıraathanesi, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve birçok tesis yer alacak. Geçtiğimiz yıl yine Edremit Belediyesince hayata geçirilen Edremit Kent Ormanı ile bir bütünlük sağlayacak olan millet bahçesinde vatandaşların aileleri ile birlikte rahat bir nefes alabilecekleri bir alan oluşturulurken, millet bahçesi zengin yeşil alan varlığıyla göz dolduracak. Öte yandan göreve geldiği günden bugüne kadar geçen süre boyunca şehrin yeşil alan varlıklarını artırmak adına çalışmalar yürüten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kişi başı düşen yeşil alan oranın arttırılması için dur durak bilmeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

“Panaromik Van manzarasına sahip bölgenin en güzel millet bahçelerinden biri olacak”

Millet Bahçesi şantiye alanında başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilgili firma yetkililerinden konu ile ilgili bilgiler aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Say, projenin bakanlıkça onaylanmasının akabinde bununla ilgili müjdeyi verdiklerini bugün ise yapımına başlandığını belirtti. Edremit Millet Bahçesi’nin yakın zamanda hizmet vereceğini ifade eden Başkan Say, “Millet Bahçemizin kurulduğu alan tüm Van’a panaromik olarak hakim bir konumdadır. İçerisinde yürüyüş yolları, millet kıraathanesi ve dinlenme alanlarının olacağı çok modern bir millet bahçesi yapılıyor. Yaklaşık 37.000 metrekare bir alana sahip olacak olan millet bahçemiz, panaromik Van manzarasına sahip bölgenin en güzel millet bahçelerinden biri olacak. Bu anlamda projemizin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere bakanlığımız yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Millet bahçemizin bitimi ile birlikte bakanımızın da katılımı ile Erdemkent Mahallemizin Van’a bakan yüzünde inşallah yakın zamanda halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.