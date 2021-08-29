Edremit Kent Ormanı’nda yeni fidanlar toprakla buluşturuldu

Van’ın Edremit Belediyesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliği ile Edremit ilçesinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

GÜNCEL 29.08.2021, 21:21
Edremit Kent Ormanı’nda yeni fidanlar toprakla buluşturuldu

Bazı gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın ev sahipliğinde Van’a gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki dernek üyeleri, ziyaretlerinin 3’ncü gününde fidan diktiler. Geçtiğimiz yıl Edremit Belediyesi tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde oluşturulan hatıra ormanında yeni fidanlar dikildi. AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın da katılım gösterdiği etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliği sonrası açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van’ın bereketli günler geçirdiğini belirtti. Bir taraftan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyelerinin bulunduğunu diğer taraftan ise MÜSİAD’ın istişare kurulu konumunda bulunan başkanlarını iki gündür Van’da misafir ettiklerini belirten Başkan Say, “Bu etkinliklerin son gününü de anlamlandırmak istedik. Ülkemizde yaşanan felaketlere de vurgu yapmak, bu noktada tedbirli olmak adına ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Yanan ağaçlarımızın yerine çok daha fazlasını dikeceğimizin vurgusuyla birlikte biz de bugün geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz yeni doğan fidanlığına yeni fidanlar, yeni ağaçlar diktik. Rabbim ülkemizi, memleketimizi felaketlerden korusun. Bizleri kırmayıp etkinliğimize katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Edremit Belediyesi olarak bizler de Van’ın ve Edremit’in yeşil kalması için mücadele edeceğiz” dedi.

Dört gündür Van’da olduklarını, bugün de MÜSİAD heyetiyle böylesi güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade eden Batman Milletvekili Ziver Özdemir, “Bizim de Van’da bir dikili ağacımız olsun diye bu etkinliğe katıldık. Öncelikle belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Tabi bu son zamanlarda yaşadığımız doğal afetler hepimizi derinden üzüyor. Temennimiz, duamız bu doğal afetlerden Rabbimiz ülkemizi korusun. Partimizin önemli işlerinden biri de özellikle ağaç dikimidir. Çevrecilik siyasetimiz ile bütün Türkiye’de AK Parti hükümetleri döneminde diktiğimiz ağaçları, fideleri sayısal olarak ortaya koyarsak, Cumhuriyet tarihi boyunca dikilen fidanlardan daha fazla orman oluşturulmuştur. Katkılarından dolayı başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Edremit Belediyesi ve MÜSİAD olarak güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da, “Bu bölgelerin artık her yönüyle çok iyi bir yere geldiğini göstermek için bizlerde MÜSİAD olarak çeşitli yerlerde başkanlık yapmış arkadaşlarımızla Van’a geldik. Buraya her geldiğimiz dönemde buranın daha iyi imkanlara ulaştığını görüyoruz. İş hayatına da bir miktar yatırım çekmek için buradayız. Bugün burada da güzel bir organizasyon var. MÜSİAD’ımızın da 5 yıldan beri üzerinde durduğu bir konu. Gittiğimiz her yerde fidan sertifikası dağıtıyoruz. İki gündür Van’dayız, bugün de başkanlarımızı buraya davet ederek onlarla birlikte fidan diktik. Van için hayırlı olsun. Ülkemizin geleceği için, kalkınmasına yönelik her türlü adımda MÜSİAD vardır, var olmaya da devam edecektir” dedi.

Türkiye genelinde MÜSİAD’ın şube başkanları, genel başkanları ile Edremit Belediyesinin ev sahipliğinden güzel bir programa imza atıldığını ifade eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise bugünkü etkinliğin Van’ın güzelliklerinin ön plana çıkartılması adına ve hizmet yapan ak belediyeciliğinin yeşile ve çevreye ne kadar değer verdiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Arvas, “Bugün başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve teşkilatlarımızla bu etkinliğe katıldık. Edremit halkı bilsin ki Edremit gelişiyor, güzelleşiyor. Edremit, marka bir ilçemiz olacak ve turizm beldemiz olacak. Yeşiliyle, gölüyle, sahiliyle, parklarıyla, bisiklet yollarıyla İsmail Bey ve diğer belediyelerimiz güzel hizmetler yapıyorlar. İki yılda çok güzel çalışmalara imza atıldı. İnşallah kalan diğer sürede de daha iyi hizmetler sunulacaktır. Bu konuda Edremit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve MÜSİAD ekibine teşekkür etti. Van’ın gölüyle, yeşilliği ile dünyanın en güzel yerlerinden bir yer olduğunu belirten Kartal, “Eksikleri tamamlamak için canla başla çalışıyoruz. İlimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Çeşitli medeniyetlere başkentlik etmiş olan ilimizi daha da güzelleştirmek için Van ile ilgili çalışmaları takip ederek, eksiklerini gideriyoruz. Ülkemizde son zamanlarda felaketlerden dolayı bugünkü etkinlik içimizi ısıtmıştır. Katkılarından dolayı Başkan İsmail Say’a ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

#MÜSİAD #edremit #edremit belediyesi #Kayhan Türkmenoğlu #Abdulahat Arvas #ismail say #irfan kartal
Yorumlar (10)
Vizyon sahibi yöneticilere çağrı 2 gün önce
Bölge Hastanesinin onlarca dönümlük devasa yerleşkesinin bu derece kuru, bakımsız, boş, ruhsuz ve cansız olması doğru mu? İhata duvarı içinde kalan o uçsuz bucaksız boş alanlarda çimlendirme, ağaçlandırma, çiçeklendirme, peyzaj, çevre düzenlemesi, güzelleştirme, banklar, kamelyalar, sulama sistemleri, aydınlatmalar ve iki kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu pekala yapılabilir. Böylece hem hastaneye uğrayan vatandaşlar ve hastane personeli için hem de o mahalle için bir yeşil alan ve oksijen kaynağı oluşturulmuş olur. Okulların, kurumların bahçeleri de bu tarif ettiğimiz şekilde neden değerlendirilmiyor? Aklım almıyor. Bu şehrin her semtine, her mahallesine çok sayıda yeni park yapılması icap ediyor. Yeşili çoğaltalım ne olur.
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Edremit 2 gün önce
Dikmek kolay. Önemli olan görevlilerin sulaması.
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Haberdar etmiş olalım. 2 gün önce
EDREMİT'TEKİ , TUŞBA'DAKİ VE İPEKYOLU'NDAKİ PARKLARDA SULAMA, TEMİZLİK, BAKIM VE YENİLEME KONUSUNDA CİDDİ EKSİKLER OLDUĞUNU GÖREN, DİLE GETİREN O KADAR ÇOK VANLI VAR Kİ. ÇİMLER SARARMAMALI, AĞAÇLAR KURUMAMALI, PARKLAR VE MÜŞTEMİLATI EKSİKSİZ, KUSURSUZ VE SAĞLAM OLMALI. PARK VE YEŞİL ALANLAR HER ZAMAN TERTEMİZ OLMALI. AMA ÜZÜLEREK BİLGİLENDİRMİŞ OLALIM Kİ ŞEHRİN BÜTÜN PARKLARINDA İLGİLİ BİRİMLERDEN, SORUMLU GÖREVLİ VE PERSONELLERİN İHMALLERİNDEN KAYNAKLI SORUNLAR VAR. KONTROL, İLGİ, BAKIM, SULAMA, TEMİZLİK, YENİLEME, İYİLEŞTİRME, GÜZELLEŞTİRME VE KORUMA...BÜTÜN PARKLARIN, MESİRE ALANLARININ VE SAHİL BANDININ HER YERİNİN BUNLARA İHTIYACI VAR.
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Yemyeşil bir Van 2 gün önce
Bu ağaçlandırma için candan tebrikler...Artarak devamını dilerim.
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Edremit Belediyesi 2 gün önce
Edremit çarşısındaki Vepsaş Ilçe Şefliği binasının hemen önünden kaldırım boyunca geçen beton kanal iki kamyon yükü çöp, pislik, lağım ve çamurla dolu. Hisar Lokantası , Vepsaş ve o civardaki Taksi durakları civarındaki yol ve kaldırım boyunca burnunuzu kapatarak bile geçemiyorsunuz. Bu noktalarda çok ağır bir pislik ve kanalizasyon kokusu var. Edremit Belediyesi hemen bu hafta hem de acilen bu kanalı Edremit Çarşısından Vanı Mehmet Efendi Parkına oradan Edremit Toki Kavşağına kadar MUTLAKA temizlesin. Ayıptır, günahtır. Bu çağda bu pislik, bu çöp, bu koku yakışıyor mu? Temizlik imandandır demiyor muyuz? Hadi o halde imanın gereğini acilen yapalım.
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Van 2 gün önce
" YARIN KIYAMET KOPACAĞINI BİLSENİZ YİNE DE ELİNİZDEKİ FİDANI DİKİN. " ( HZ. MUHAMMED) VAN'DAKİ BÜTÜN YAMAÇLARI MUTLAKA AĞAÇLANDIRALIM. ON YILLAR SONRAKİ NESİLLER YEMYEŞİL BİR VAN'DA YAŞAYIP BU AĞAÇLARI DİKEN İNSANLARA DUACI OLSUNLAR. İNSAN ÖLÜR KALIR ESERİ. ORMANLAR, YEŞİL ALANLAR, PARKLAR, REGREASYON ALANLARIYLA VAN'I YEMYEŞİL, FERAH, HAVASI TEMİZ BİR KENT HALİNE GETİREBİLİRİZ. BİR MİLYON VANLI İÇİN " BİR MİLYON FİDAN" KAMPANYASI DA BAŞLATABİLİRİZ.
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Kavurma 1 gün önce
İnşAllah, Memur sen TOKİ konutlarının bulunduğu yerleskeyi de başkanımız agaclandirir inşaAllah
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LYON 2 gün önce
Hastane Bahçesine ağaç dikmek mantıklı değil.Sinek ve sivrisinekleri Hastaneye çekecekler ve hastalar rahatsız olacak.
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Musa can 15 saat önce
Edremit belediyesi fidan ekiyor peyzaj çalışmaları yapıyor çimlendirme yeşil alanlar çalışmaları yapıyor da ne hikmetse sulamalarını ya yapmıyor yada eksik yapıyor. Daha ramazan ayında sahil bandında yapılan çimlendirme susuzluktan ya yesermedi yada yeserdi kurudu... Milletin cebinden çıkan para boşa gitti yine.
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Emanete sahip çıkmak 9 saat önce
Vaniköy Parkında ekilen çimler sulanmadı. Yeşil Vadi civarındaki sahil şeridinde onlarca bank ve kamelya var ama çimler ve fidanlar sulanmadı. Benzer şekilde birçok parkta çimler ve ağaçlar sulanmadı. Hep sararıp kuruyup heba oluyor. Devlet ve milletin paraları heba olmasın. Bunlarda herkesin hakkı var.
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