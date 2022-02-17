Edremit Belediyesi arsalarını tek tek satıyor!

WanHaber - ÖZEL

Van genelinde en çok arsa satışı yapan belediye ünvanını kazanan Edremit Belediyesi, elinde bulunan arsaları bir bir satmaya başladı. Edremit'in en güzel muhitinden en ücra köşesine kadar bir çok arsayı satan Edremit Belediyesi, bugün de 2 arsasını satıyor. Saat 10:00 ve 10:30'da Edremit Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olan ihaleyle 2 arsasını daha satacak olan Edremit Belediyesi satıştan elde edeceği parayı ise belediyenin borçlarını ödemek ve hizmet yapmak için kullanacak.

11 Arsa 41 Milyon 661 Bin TL

Son 2 yıl içinde 11 arsasını satışa çıkaran Edremit Belediyesi bu arsalar için 41 Milyon 661 Bin liradan fazla muhammen tahmin bedeli belirledi. Edremit'in en güzel yerlerininde aralarında bulunduğu arsalar son 2 yıl içinde tek tek satıldı.

İşte Edremit Belediyesi tarafından son 2 yılda yapılan arsa satışları:

Edremit - Yeni Mahalle - 11.296 ve 2.760 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 21.085.635,00 TL

Edremit - Erdemkent - 5.909 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 9.454.544,00 TL

Edremit - Eminpaşa - 5.944 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 7.520.016,40 TL

Edremit - Yenicami - 1.100 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 1.100.000,00 TL

Edremit - Yenicami - 655 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 491.587,50 TL

Edremit - Yeni Mahalle - 506 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 329.036,50 TL

Edremit - Yeni Mahalle - 522 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 339.300,00 TL

Edremit - Yeni Mahalle - 782 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 861.157,00 TL

Edremit - Yeni Mahalle - 500 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 200.000,00 TL

Edremit - Yeni Cami - 935 Metrekare

Muhammen Tahmin Bedeli: 280.524,00 TL