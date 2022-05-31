Edremit Belediyesi Arsa Satışlarını Hızlandırdı!

WanHaber - ÖZEL

Çektiği mali sıkıntılardan dolayı ilçe sınırları içerisinde bulunan arsaları bir bir satan Edremit Belediyesi, satışlardan elde ettiği gelir ile önce borçlarını kapatmak, akabinde ise Edremitlilere hizmete devam etmek istiyor. Van genelinde en çok arsa satışı yapan belediye ünvanını kazanan Edremit Belediyesi, elinde bulunan arsaların satışını bir bir sürdürüyor. Edremit'in en güzel muhitinden en ücra köşesine kadar bir çok arsayı satan Edremit Belediyesi, 17 Mayıs 2022 tarihinde de yaklaşık muhammen tahmin bedeli 31 Milyon TL olan 4 arsasını daha satışa sundu.

4 Arsa 30 Milyon 935 Bin TL

Son 15 gün içinde 4 arsasını daha satışa çıkaran Edremit Belediyesi bu arsalar için 30 Milyon 935 bin liradan fazla muhammen tahmin bedeli belirledi. Aralarında villa kent olabilecek yerlerinde bulunduğu 4 arsanın satışıyla ilgili WanHaber'e konuşan Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Garip Bayram, 4 arsa satışının tamamlanmadığını söyledi.

15 Arsa 72 Milyon 596 Bin TL

Son 2 yıl içinde 15 arsasını satışa çıkaran Edremit Belediyesi bu arsalar için 72 Milyon 596 bin liradan fazla muhammen tahmin bedeli belirledi. Edremit'in en güzel yerlerininde aralarında bulunduğu arsalar son 2 yıl içinde tek tek satıldı.

İşte Edremit Belediyesi tarafından son 2 yılda yapılan arsa satışları:

Edremit - Yeni Mahalle - 11.296 ve 2.760 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 21.085.635,00 TL

Edremit - Erdemkent - 5.909 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 9.454.544,00 TL

Edremit - Eskicami - 10.445 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 8.356.176,00 TL

Edremit - Eskicami - 11.702 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 8.191.659,00TL

Edremit - Eskicami - 10.991 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 7.693.735,00 TL

Edremit - Eminpaşa - 5.944 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 7.520.016,40 TL

Edremit - Eskicami - 7.875 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 6.693.801,00 TL

Edremit - Yenicami - 1.100 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 1.100.000,00 TL

Edremit - Yeni Mahalle - 782 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 861.157,00 TL

Edremit - Yenicami - 655 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 491.587,50 TL

Edremit - Yeni Mahalle - 506 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 329.036,50 TL

Edremit - Yeni Mahalle - 522 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 339.300,00 TL

Edremit - Yeni Cami - 935 Metrekare

Muhammen Tahmin Bedeli: 280.524,00 TL

Edremit - Yeni Mahalle - 500 Metrekare Arsa

Muhammen Tahmin Bedeli: 200.000,00 TL