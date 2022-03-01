E-Devlet'ten yeni hizmet!

Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen hizmetlerin tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platform olan E-Devlet'e günlük hayatı kolaylaştıracak bir önemli hizmet daha eklendi.

E-Devlet sistemine eklenen hizmetler her geçen gün genişlemeye devam ediyor.

Son olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak T.C Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi işlemlerinin E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği duyuruldu.

KİŞİ KENDİSİ VEYA ÇOCUĞU ADINA SİSTEM ÜZERİNDEN BAŞVURUDA BULUNABİLECEK

Kişi kendisi veya 15 yaşını tamamlamayan velisi/vasisi olduğu kişiler adına bildirimce bulunabilecek veya daha önce kayıp sebebiyle iptal edilen kimlik kartı sorgulaması yapabilecek.