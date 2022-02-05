E-devletin yeni özelliği ne? Nasıl kullanılır?

e-Devlet Kapısı hizmetleriyle milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştırması amaçlanıyor. Açıklamaya göre, miras bırakan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu olduğunu söz konusu sistem üzerinden listelemek mümkün oluyor.

E- DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Söz konusu hizmetle hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu olduğunu sorgulamasında bu bankaların listeleneceği bildirildi. Bu hizmet öncesinde varislerin bankalara ayrı ayrı şekilde müracaat ederek bilgi aldığı da kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yaptığı açıklamada, ‘Miras bırakan kişinin (muris) hangi bankada hesabı olduğunu bankaya giderek öğrenme devri bitiyor. @ekapi üzerinden murise ait mevduat/katılım fonu hesabı bulunan bankaları sorgulayabilirsiniz’ ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, , ‘murise ait mevduat-katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama’ hizmeti e- Devlet uygulaması üzerinden verilmeye başlandığı açıkladı. Söz konusu hizmete ilişkin bilgi veren Koç, ‘İlk etapta Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından, başvuranla muris arasında veraset ilişkisi kontrolü yapılıyor, sonrasında ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalardan derlenen veriler üzerinden, başvuru sahibi vatandaşlara, mirasçısı oldukları kişilerin hangi bankada hesabının olduğu bilgisi sunuluyor. Bu hizmetle varisler artık mahkemeler veya Türkiye Noterler Birliğinden alınan veraset ilamları ile miras bırakanların (murislerinin) banka hesaplarını e-Devlet Kapısı üzerinde görebilecek’ ifadelerine yer verdi.

Bu hizmet öncesinde varislerin bankalara ayrı ayrı şekilde müracaat ederek bilgiye ulaştıklarını vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı; ‘Murisin hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabı bulunduğu bilgisi varisleri tarafından net olarak bilinmiyor. Bu yüzden murisin hesabının bulunduğu ancak varisleri tarafından varlığından haberdar olunmayan hesaplar gözden kaçabiliyor. Bu hizmetle murise ait tüm mevduat/katılım fonu hesapları kolaylıkla erişilebilir oldu.’

ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYACAK

e-Devlet Kapısı hizmetleriyle milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştırması amaçlanan bu sistem doğrultusunda geliştirmeye önem verdiklerine dikkat çeken Koç, ‘Şüphesiz ki zaman çağımızda çok değerli. Bu hizmetimizle artık vatandaşımız banka banka gezmek durumunda kalmayacak ve zamandan tasarruf sağlayacak. Bu ve benzeri hizmetlerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakında varislerin işlemlerini kolaylaştıracak pek çok hizmet e-Devlet Kapısı'nda yer alacak, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor’ açıklamalarında bulundu.

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