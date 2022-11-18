E-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Ocak ayında hayata geçmesi planlanan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından faydalanmak isteyen emekli adayları için zaman daraldı. Uzmanlar emeklilik başvurusunun e-devlet üzerinden de yapılabileceğine dikkat çekti.

GÜNCEL 18.11.2022, 10:25
E-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Meclis'e gelmesi için Aralık ayını işaret ettiği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasında zaman daralınca vatandaş soluğu Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) aldı.

Uzmanlar emeklilik başvurusunun e-devlet üzerinden de yapılabileceğine dikkat çekti. Peki, e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru şartları neler? EYT'de başvuru süresi var mı? İşte detaylar...

 Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) yoğunluk oluşturdu. Uzmanlar e-devletten de başvuruda bulunmanın mümkün olduğunu kaydederek SGK'da beklemek ve yoğunluk oluşturmaya gerek olmadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Aralık ayında Meclis'e geleceğini açıkladığını yasada ilk sigortalılık tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olup çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduranların yeni düzenlemeden yararlanması bekleniyor. 

e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Emeklilik başvurusu için e-devlete şifre ve TC kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra kurumlar sekmesine tıklanıyor. Kurumlar sekmesinde alfabetik sıraya göre dizili harflerden S harfine tıklanması, bu sekmede de Sosyal Güvenlik Kurumu'nu sekmesinin açılması gerekiyor. Bu sekmede Gelir Aylık Ödenek Talep Belgesi'nin verilmesi başlığına tıkladıktan ve açılan sayfada yeni başvuru sekmesine tıkladıktan sonra ilgili bölümleri SSK veya Bağ-Kur emeklilik durumuna göre doldurarak başvuru yapmak mümkün.

Yeni yılda ücret artacak
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde borçlanma yapacaklar için uzmanlar uyarıda bulunuyor. Borçlanmalar asgari ücret tutarına göre belirlendiği için tutarlarda artış olacak.

Halihazırda doğum veya askerlik borçlanması yapacak vatandaşlar için geri sayım başladı. Örneğin askerlik borçlanması yapacak bir vatandaş, 1 Ocak 2023'ten önce ödeme yaparsa günlük 69 lira, toplamda 37 bin 963 lira ödeyecek. Bu kişi ödemesini 1 Ocak'tan sonra yaparsa bu rakam, asgari ücrete gelen zam oranında yükselecek.

EYT başvuru şartları neler?
EYT'den yararlanarak emekli olabilmek için;

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

EYT'de başvuru süresi var mı?
EYT'de, emeklilik için belli bir tarihe kadar başvuruda bulunma gibi bir düzenleme beklenmiyor.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 18 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10