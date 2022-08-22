E-Devlet'ten vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni hizmet!

E- devlet hizmeti, vatandaşlara yeni hizmetler sunmaya devam ediyor.

Son olarak sunulan hizmetle birlikte ad ve soyad değişikliği artık e-Devlet'ten de yapılabilecek.

Yaşanan bu gelişmeyi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu.

24 Aralık 2022'ye kadar başvurular devam edecek

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık 2022'ye kadar yapabilecek.

Bugüne kadar 300 bine yakın kişi soyadını değiştirdi

AA'nın haberine göre; il ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.